L’associazione De Rebus Neapolis questo weekend vi propone un tour nel centro antico, in una Napoli esoterica e occulta. Viaggio nella città dei misteri e delle leggende, alcune terrificanti. Con l’ausilio di una guida esperta di esoterismo e segreti alchemici vi saranno svelati siti pieni di simboli esoterici. I più bei monumenti, piazze e palazzi del centro antico di Napoli, formeranno la cornice incantevole di questo Tour insolito, che vi catapulterà duemila anni indietro nel tempo. Un percorso coinvolgente, attraverso i Decumani, dove le pietre “bisbigliano” da ogni anfratto, mentre ogni facciata di palazzo ha una storia misteriosa da raccontare. Il tour si snoderà in 11 tappe attraverso l’insula Gesuitica, passando per la Chiesa di Santa Maria delle anime del purgatorio per terminare poi al “ Palazzo del Diavolo”.

Le tappe:

I. Il demone e la guglia

II. Il bugnato magico

III. Il sarcofago del Demone

IV. L’alchemico immortale

V. La cappella sconsacrata

VI. Il Tempio del Demone Porco

VII. Il secondo regno dell’oltretomba

VIII. Il teschio dei prodigi

IX. I Decumani

X. La statua alchemica

XI. Il Palazzo del Diavolo

Il tour dura 2 ore, con punto d’incontro:

Piazza del Gesù Nuovo Napoli‬ (Vicino l’obelisco).

OBBLIGATORIO:‬

Uso mascherina per guida e per i partecipanti.

• Ricorso frequente all’igiene delle mani.

• Rispetto delle regole di distanziamento e del divieto di assembramento.

• Dare le generalità alla prenotazione per mantenere un elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.

• Partecipanti ad ogni singolo tour, da 1 a 15 max.

info napolihorrornew.wixsite.com/derebusneapolis

a cura di Luigi De Rosa

(foto tratte dal web, Palazzo Penne, Napoli)