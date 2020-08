Nadia Toffa, il ricordo a un anno dalla scomparsa

Un anno fa moriva la giornalista e conduttrice televisiva Nadia Toffa, dopo aver combattuto contro un tumore. Aveva 40 anni e aveva raccontato la malattia sui social, diventando un punto di riferimento per tanti con il suo spirito e la sua tenacia.

Due mesi dopo essersi sentita male nel 2017, era tornata dietro il bancone delle Iene e aveva raccontato ai colleghi e al pubblico di avere il cancro. Da quel momento Nadia sui social aveva tenuto aggiornati i suoi fan sulle sue condizioni, ringraziando chi le esprimeva affetto e mostrando la sua tenacia nel combattere la battaglia contro la malattia. Nadia Toffa muore il 13 agosto 2019 alla Domus Salutis di Brescia. Una grande folla di amici, colleghi e cittadini la saluta prima alla camera ardente e poi al funerale, celebrato il 16 agosto da padre Maurizio Patriciello, parroco simbolo della lotta alla “Terra dei Fuochi” di cui Nadia si era occupata nelle sue inchieste.

Oggi, a un anno dalla scomparsa di una grande donna, prima che conduttrice, giornalista e collega, non possiamo far altro che ricordarla così, sorridente e piena di voglia di vivere come ben pochi. Ciao Nadia.