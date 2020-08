MSC. La vacanza più sicura oggi, è la crociera!

Dire che oggi la vacanza più sicura è la crociera, è presuntuoso. Cosi esordisce il manager della Crociere Italia MSC Leonardo Massa, nella intervista esclusiva rilasciata agli inviati di Positanonews. L’imponente sistema di sicurezza sanitario, spiega meglio, è di tipo eco-ambientale, non solamente indirizzato alla protezione del singolo, ma volto al controllo sanitario in cui si muovono 2500 persone , a bordo e a terra. In questi mesi di stasi abbiamo lavorato sodo , producendo nuove figure di ufficiali , healt officer, che si stanno occupando solo ed esclusivamente di sicurezza sanitaria. Oltre il protocollo del Ministero della salute , noi siamo andati oltre, profondendo energie nell’uso di strumenti digitali di ultimissima generazione come il famoso braccialetto, in grado di registrare e segnalare tutti i contatti inferiori ad un metro per un tempo superiore al quarto d’ora. Il numero dei passeggeri rispetto alle capacità della nave è ridotto al 70 per cento, per disporre di metri quadri di superficie maggiore da dedicare al distanziamento. Sappiano che siamo sotto la lente di ingrandimento perché siamo la prima compagnia di navigazione per crociere a partire, e per questo abbiamo adottato tutte le strategie disponibili , solo escursioni dei nostri servizi, senza affidarci a terzi, per meglio controllare e ottenere sanificazioni continue e costanti dei mezzi di trasporto e degli ambienti da visitare. Intanto i nostri ospiti sono in crociere , prosegue Massa, e non possiamo , ne dobbiamo stressarli , con file o altre noiosità. Troveranno tutti i girno le mascherine da indossare nella giornata , in camera , al buffet , indicheranno e saranno serviti , onde evitare manipolazione di posate , piatti e altri oggetti da mensa. Il ricircolo dell’aria condizionata è normalmente usato. Non pensate, conclude Massa che, stiamo lavorando per guadagnare, in questi casi i costi sono altissimi, si fa solo promozione!