MSC Grandiosa. Mille in partenza

Genova – I mille che partiranno domenica dalla Stazione Marittima di Genova saliranno a bordo di Msc Grandiosa da una comoda passerella e non da uno scoglio come quelli salpati 160 anni fa da Quarto. Eppure, per certi versi, anche questi crocieristi sono destinati a fare la storia del settore. Le compagnie sono rimaste ferme nei porti per sei mesi per colpa del Covid, ma ora possono ripartire. E lo faranno da Genova, dove sono puntati gli occhi dell’intero settore. Sara e Francesco sono appena arrivati alla Stazione Marittima del capoluogo, lasciano i bagagli che saranno sanificati prima di entrare a bordo e affrontano la prima di sei tappe che servono per ottenere luce verde all’imbarco: il controllo della temperatura. Msc ha messo in piedi una macchina organizzativa imponente per ripartire «in grande sicurezza – spiega Leonardo Massa, country manager della compagnia – Siamo i precursori del settore». E’ una prima mondiale: i due giovani membri dell’equipaggio della nave sono stati scelti per mostrare come avverranno tutte le operazioni. Dopo il modulo di autocertificazione, iniziano le soste nella sala d’attesa. Pochi minuti prima di arrivare al cuore della procedura, nella sala superiore dove ci saranno 14 postazioni con altrettanti medici e infermieri che effettueranno i tamponi. Poi l’operazione si svolgerà dentro le tre pareti plastica montate come una cabina elettorale: una specie di sottile cotton fioc viene infilato per pochi secondi nel naso e spedito con tutte le precauzioni alla macchina che legge i risultati del test di immunofluorescenza. In mezz’ora arriva il risultato. I mille non arriveranno contemporaneamente a Genova. I primi passeggeri saranno accolti in mattinata, poi gli scaglioni impegneranno gli uomini della compagnia e del terminal per tutto il giorno. In serata infine la partenza di Grandiosa.