MSC Grandiosa è partita, tanti al lavoro con le crociere della Penisola sorrentina. Ecco il video

Sono in tanti che sono tornati per fortuna a lavorare dalla Penisola sorrentina, da Sorrento a Vico Equense, Massa Lubrense, Sant’Agnello, Piano, Vico, ma anche altre località della provincia di Napoli della Campania, lavoro significa uscire dalla crisci economica causata dal Covid.

Ha preso il mare con tutte le misure di sicurezza. MSC Grandiosa è partita dal porto di Genova, si tratta della prima nave della flotta MSC Crociere ad accogliere nuovamente gli ospiti a bordo ed è la prima ad attuare il protocollo di sicurezza e salute ideato dalla Compagnia.Gli ospiti si sono sottoposti alle procedure per l’imbarco sull’ammiraglia di MSC Crociere. Il protocollo prevede: il controllo della temperatura, l’analisi medica attraverso un questionario sanitario e un tampone antigene COVID-19 per ogni ospite prima dell’imbarco. Dopo aver completato queste fasi e, solo dopo aver atteso nel terminal i risultati del test, gli ospiti idonei a viaggiare si sono imbarcati sulla nave secondo le nuove procedure che includono anche l’igienizzazione del bagaglio a mano e di quello in stiva. Tante le novità come spiega Gianni Onorato direttore di MSC Crociere”Abbiamo una nuova figura a bordo che è il responsabile del protocollo anti Covid, è un nuovo ufficiale con un suo team che avrà il compito di far rispettare queste norme”.Soddisfatti i passeggeri.”Ho analizzato attentamente il protocollo sanitario, è talmente accurato che credo sia più sicuro questo tipo di vacanza che qualsiasi altra””Spero solo di non essere positiva perchè ci tengo tanto a salire in questa crociera, sono contenta di effettuare il tampone perchè è una cosa in più”A tutti gli ospiti è stato consegnato un braccialetto MSC for Me in omaggio, che consente di effettuare tutte le operazioni in modalità contactless, come l’apertura della porta della cabina o i pagamenti, e contribuirà anche di tracciare, se necessario, i contatti di prossimità.