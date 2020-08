MSC Crociere, si parte!

Ginevra – Ieri, a Genova, entusiasmo per MSC Grandiosa, varata nel 2019, è una delle ammiraglie della compagnia di navigazione italo svizzera dell’armatore sorrentino Gianluigi Aponte, che salperà dallo scalo ligure per la prima crociera post lockdown il 16 agosto. Gianni Onorato, amministratore delegato della Msc Cruises: “Siamo onorati di ripartire proprio dall’Italia, il Paese delle nostre radici, nel quale siamo leader e che rappresenta il nostro principale mercato”.

Il protocollo prevede l’adozione di misure ulteriormente rafforzate rispetto alle linee guida già rigorose approvate dal Comitato tecnico-scientifico del governo, tra cui:

– test universale Covid-19 per tutti gli ospiti e per l’equipaggio prima di ogni crociera; escursioni “protette” organizzate esclusivamente dalla Compagnia per i propri ospiti;

– copertura assicurativa in caso di contagio prima, durante o dopo la crociera; maggior distanziamento fisico a bordo grazie anche ad una capienza ridotta della nave;

– nuove modalità di accesso ai ristoranti e un buffet completamente ridisegnato;

– un servizio sanitario di bordo ulteriormente potenziato.

a cura di Luigi De Rosa