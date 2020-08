MSC Crociere introduce un protocollo completo di salute e sicurezza

Parlando in una conferenza stampa in Italia, il CEO di MSC Crociere Gianni Onorato ha annunciato tutti i dettagli del protocollo globale di sicurezza e salute della linea sviluppato per supportare il riavvio delle operazioni di crociera nel Mediterraneo e progettato specificamente per proteggere la salute e la sicurezza dell’equipaggio, i passeggeri e le comunità locali alle quali faranno scalo le navi di MSC Crociere.

L’azienda ha lavorato a stretto contatto con le autorità dei paesi in cui le navi MSC faranno scalo, al fine di sviluppare un protocollo completo. Una task force, con il contributo e il supporto di esperti medici esterni, ha creato un protocollo robusto con nuovissime procedure operative specifiche di MSC Crociere che vanno oltre le linee guida regionali e nazionali e stabilito un nuovo standard.

La società di certificazione marittima indipendente RINA ha verificato che il protocollo soddisfa le linee guida dell’EMSA (Agenzia europea per la sicurezza marittima), che incorpora standard sanitari aggiuntivi come quelli dell’azione congiunta EU Healthy Gateways.

Attualmente, MSC Crociere si sta preparando per un potenziale riavvio delle crociere questa estate nel Mediterraneo, che in termini dell’attuale sviluppo della pandemia di Coronavirus (COVID-19) e delle sue attrazioni turistiche, è dove gli ospiti della linea vorrebbero che fossero le navi da crociera. distribuito.

In attesa delle approvazioni finali, un paio di navi MSC Crociere si stanno preparando: MSC Magnifica e l’ammiraglia MSC Grandiosa.

MSC Grandiosa effettuerà viaggi di 7 notti nel Mediterraneo occidentale, mentre MSC Magnifica offrirà crociere nel Mediterraneo orientale. Le date di partenza saranno determinate conformemente alle linee guida delle autorità competenti. Gli itinerari previsti includono Malta e la Grecia dove le autorità non solo hanno riaperto i porti crocieristici ma hanno approvato i protocolli di salute e sicurezza per supportare la ripresa delle operazioni.