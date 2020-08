Modica, bimbo morto a 21 mesi. L’ipotesi: ucciso di botte. Il medico sotto choc dopo ever visto i lividi.

Sarà l’autopsia sul corpicino di Evan, il bimbo di 21 mesi morto a Modica (Rg), a rivelare le cause del decesso anche se i lividi riscontrati sul collo e sul corpo del bambino farebbero ipotizzare il peggio: a ucciderlo sarebbero state le percosse ricevute.

Il medico che l’ha visitato quando il piccolo è arrivato nel pronto soccorso dell’ospedale Maggiore è rimasto senza parole, tant’è che ha avvertito subito la polizia. Gli agenti del commissariato hanno subito sentito la madre del bimbo, che vive in una casa popolare a Rosolini, insieme al suo convivente originario di Noto che non è il padre del bambino. Proprio il racconto della donna ha portato gli agenti all’uomo che in serata è stato fermato. Le indagini consentiranno ora di ricostruire una vicenda oscura, maturata in un ambiente estremamente degradato.

Fonte Il Mattino