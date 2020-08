Minori, una scultura per Angela Lembo: questa sera la benedizione dopo la Messa

Minori, Costiera amalfitana. Il ricordo di Angela Maria Lembo è ancora vivo nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerla. Angela era una studiosa minorese molto impegnata nel sociale in svariate attività culturali e religiose, scomparsa nel maggio 2014.

Il tributo ad una grande donna come lei è doveroso, e stavolta ci ha pensato Raffaele D’Uva, autore della scultura in foto. L’ho fatta per contribuire insieme ai ragazzi che hanno preso in gestione la mediateca, in ricordo anche di un’amica – dice Raffaele.

Questa sera alle ore 19.30, dopo la Santa Messa con il prete Don Ennio, i cittadini si recheranno presso la scultura situata all’ingresso della Mediateca intitolata alla stessa Angela. Ci sarà una piccola cerimonia con i genitori, il sindaco di Minori, Andrea Reale, ed i ragazzi, poi don Ennio benedirà la targa.

La sua memoria e le sue azioni, anche quelle più semplici, resteranno vive nel ricordo di tutti, riemergendo nella mente ogni volta che ci si soffermerà ad ammirare un’opera d’arte dell’Arciconfraternita del SS. Sacramento o della Basilica di S. Trofimena.