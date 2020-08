Minori, una scultura per Angela Lembo: in tanti a ricordarla

Una scultura per Angela. Un piccolo omaggio dello scultore Raffaele D’uva di Minori una scultura in marmo in ricordo di Angela Lembo.

E’ stata scoperta ieri la scultura intitolata alla giovanissima Angela Maria Lembo, la studentessa minorese scomparsa nel 2014. Donna molto attiva soprattutto in ambito sociale e religioso.

Lo scultore ha voluto contribuire insieme ai ragazzi dell’associazione Atipycal alla riorganizzazione e alla sistemazione della mediateca intitolata alla stessa Angela Lembo. A giorni inizieranno gli ultimi lavori prima della riapertura definitiva.