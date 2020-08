Minori: teniamo le nostre cose lontane dalla politica. Gaspare Apicella sul tunnel con Maiori

Minori ( Salerno ) . Una riflessione di Gaspare Apicella, giornalista di punta della Costiera amalfitana e di Positanonews, sulla vicenda della Galleria che sta tenendo banco in Costa d’ Amalfi

“Ci trattasno tutti da miniorati e non da minoresi.

Tutta questa gente che si è svegliata e si è trovata a dover contrastare, per dettami politici, la realizzazione del “buco”tra Minori e Maiori, a dover avvertire tutti dello stravolgimento del fronte mare di Minori, a dover decretare la fine di un esercizio commerciale tanto caro ai nostri bambini, a dover annullare un impianto sprtivo che, sinceramente, starebbe ben altrove: dov’era?

perchè compare solo adesso?

E i politici, ultima la Ciarambino, hanno prima supportato la spartizione dei fondi per i progetti, lo studio di fattibilità ed altro e poi ribellarsi.

Laciateci fatre le nostre rimostranze a noi costierini, minoresi in prima linea; lasciateci decidere da soli; lasciateci in prima linea .

Noi siano gli eredi dei vari lavoratori della rivolta popolare capeggiata da Pizzoferro, che mentre urlava addentava un caciocavallo, contro i padroni affamatori. Se dobbiamo scemdere in campo per combattere siamo pronti.

Verrà il momento in cui tutti capiranno il danno che questo buco comporterà: noi, per dirla alla Patrangelo, preferiamo altri buchi, più uitli e vitali.”