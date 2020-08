Minori rivive ‘a funtana e pacchianella

Rivive al centro del borgo di Minori ‘ a funtana ‘e pacchianella, così chiamata dal soprannome di una simpatica signora anziana che viveva in una casetta accanto sulla piazzetta Apicella.

Era una fontana un tempo cui tutti attiongevano l’acqua che ra dissetante al massimo perchè di una freschezza incredibile anche in piena calura estiva.

Fu per un periodo a secco causa lavori di trasformazione di uno dei famosi pastifici minoresi in civili abitazioni. Ora, rimessa in vita, è stata presa a cura ed a cuore da Carlo Mansi , imprenditore ( di quelli veri) del gelato artigianale e del liquore tra cui il limoncello “con la farfalla” e riportata all’antico splendore ma con l’acqua non più bella fresca.

E giovedi sera una piccola cerimonia tra i commeriznti della zoan ha riportato alla conoscenza ‘a funtana ‘e pacchianella.