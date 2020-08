Minori, raccolta firme “No Tunnel”: banchetto sul lungomare fino alle 21

Quest’oggi sarà possibile trovare sul lungomare di Minori un banchetto per la raccolta firme “No Tunnel Minori-Maiori”. L’unica postazione autorizzata per la petizione, dopo essere stata attiva questa mattina fino alle 13, proseguirà dalle 17:00 alle ore 21:00. Il Comitato “No Tunnel Minori-Maiori”, ha iniziato a raccogliere adesioni in un locale nei pressi del Bar Crystal, poi è giunta la collaborazione di altri volontari e attività commerciali, anche dalla vicina Maiori.