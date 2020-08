Minori. Mistero sulla balneabilità, sul portale del Ministero e sull’Arpac dati negativi, ma sul sito del Comune nessun divieto. Fine estate incerto per la cittadina della Costiera amalfitana, prima c’è stato il divieto per i lavori , ora non si sa per quale motivo. In passato si dava la colpa a Ravello per la mancanza del depuratore, poi per i lavori dell’Ausino da Cava de’ Tirreni, ora non si capisce che succede nel paese della Costa d’ Amalfi. I dati, ripetiamo, sembrano negativi, ma il sindaco avrebbe dovuto pubblicare sull’albo pretorio e con cartelli eventuali divieti che non ci sono .

“Dal 18 Agosto la spiaggia di Minori – ci dicono – , a seguito di un controllo dell’arpac, ente della Regione Campania che fa i controlli ambientali, forse per uno sversamento fognario, è scarsamente balneabile ( dovrebbe essere non balneabile con divieto del sindaco Andrea Reale che non abbiamo trovato, ndr ) . I valori superano di 4 e 5 volte i limiti massimi consentiti. Bisogna ricordare che il divieto era stato emanato già a Giugno per lavori alla condotta fognaria e revocato solo in pieno luglio a stagione balneare ampiamente iniziata.(la foto della spiaggia è di stamattina). Credo che questa sia una notizia da dare.”

http://m.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcqueMobileWeb/mappa.html?fbclid=IwAR1_L-hluS4PACP5uibHDVsYn8X5bess4j85gS1b-soXZLYZUV3Drc-a25o