Minori, mascherine anche all’aperto: da domani saranno regalate

Emergenza sanitaria: non abbassiamo la guardia

Un appello a usare le mascherine anche all’aperto

Va preso atto che negli ultimi giorni la situazione epidemiologica ha dato segni di peggioramento anche in Campania. La nostra amata Costiera non è immune da questo trend, che rende indispensabile una rinnovata assunzione di responsabilità da parte di tutti. Va chiarito innanzitutto che permangono in vigore le misure relative al divieto di assembramento in qualsiasi contesto, all’obbligo di distanziamento interpersonale e all’uso delle mascherine entro i locali chiusi, oltre alla segnalazione e alla quarantena obbligatorie per chi rientra da paesi a rischio. Va altresì ribadito che contravvenire a tali obblighi comporta sanzioni amministrative e penali, compresa la sospensione dell’attività per gli esercizi commerciali inadempienti.

Al fine precipuo di garantire un elevato standard di sicurezza senza ricorrere ad ulteriori divieti, e per scongiurare altre difficoltà ai settori produttivi e lavorativi, si rivolge un forte invito ai residenti ed agli ospiti di Minori perché le misure di sicurezza vengano applicate con puntualità e senza deroghe, rispettando le prescrizioni sanitarie e ricorrendo frequentemente e responsabilmente alle misure di pulizia e sanificazione consigliate. Inoltre, proprio per limitare i pericoli ed evitare misure gravose quali la chiusura di locali o la cancellazione di manifestazioni programmate, si rivolge un forte appello all’ uso della mascherina anche all’aperto , nello spirito di piena collaborazione già ampiamente praticato e dimostrato.

Si aggiunge che nei giorni 14, 15, 20 e 22 agosto verrà attuata un’iniziativa di sensibilizzazione con distribuzione gratuita di mascherine e materiale informativo da parte dei volontari della Croce Rossa e della Millenium.

Nella certezza che ogni cittadino darà con coscienza il proprio contributo al superamento dell’emergenza, si rinnova l’appello a non vanificare con comportamenti irresponsabili i sacrifici sin qui sostenuti, e che ci hanno permesso di uscire praticamente indenni dai momenti più critici.

Minori, 13 agosto 2020

L’Amministrazione Comunale