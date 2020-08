Minori. Lutto Giuseppe Bonito

Minori , Costiera amalfitana ( Salerno ) . Lutto Giuseppe Bonito Lo piangono i figli Trofimena e Giggiotto, la nuora Mariella, il genero Agostino, le sorelle, i cognati, i cari nipoti, i pronipoti e i parenti tutti.

I funerali si svolgeranno Sabato 29 c.m. alle ore 9.00muovendo dalla casa dell’Estinto in via Pioppi snc per la

Basilica di Santa Trofimena

Condoglianze dalla redazione tutta di Positanonews

Il manifesto funebre giuseppe bonito lutto PDF