Minori: la strada dell’aggregazione sociale

Minori, Costiera amalfitana ( Salerno ) L’amminisgtrazione comunale di Minori, retta da Andrea Reale, ha fatto della via principale del borgo di origine romana un punto di aggregazione sociale di tutto rispetto. Il tutto dopo che , con la posa di eleganti sedute e tavoli, si sono formati dei punti di insieme all’aria aperta dove, nei momenti di stanca, gli stessi esercenti commerciali si rilassano, spesso al fresco. E così c’è il primo punto d’incontro, all’incrocio della piazza della Chiesa con quella del Popolo, formato dal Gelato, dal negozio di intimi, dal fiorista, dal negozio di scarpe; mentre più su armonizzano fra loro il barbiere Antonio, l’orefice, il personale del Giardiniello cui si aggrega qualche alltro un pò più distante. Salendo nessuna traccia di questo movimento socializzante che riprende allincrocio con via Amato tra macellaio, farmacista e signore dell’alimentari; salendo si trova il meeting sociale de l

bar Mansi cui si aggregano durante la giorn ata gli impiegati postali per la pausa caffè a turno.

Interessante socialmente: non più facce stanche e scocciate di corpi poggiati stancamente alla porta in solitaria pausa. Questo rende più viva l’immagine del borgo agli occhi del turista-visitatore. Di sera, poi, grazie alle discussioni culturali letterarie promosse da …intercostieraamalfitana, la fiera del libro , del patron Alfonso Bottone, la sosta diventa più interessante