Minori. Il sindaco Andrea Reale si congratula con Mario De Juliis per la sua elezione a Consigliere dell’Unpli (Unione delle Pro Loco d’Italia)

Il sindaco di Minori Andrea Reale esprime in in un comunicato le sue felicitazioni a Mario De Juliis per la sua elezione a consigliere nazionale dell’Unpli (Unione delle Pro Loco d ‘Italia). De Juliis, insieme a Ciro Mainini della Pro Loco di Arzano, rappresenterà le Pro Loco della Campania a livello nazionale. In tal modo si riconosce l’impegno di un cittadino di Minori all’interno delle Pro Loco nelle quali ha svolto ruoli a livello provinciale ricoprendo il posto di Presidente delle Pro Loco della Provincia di Salerno e quello di Vice Presidente della Pro Loco di Minori.

De Juliis ricoprirà, inoltre, anche il ruolo di delegato nazionale Unpli. L’esperienza professionale acquisita come dirigente all’interno dell’ Alitalia è stata proficua per questi ambiziosi traguardi e messa a servizio di un territorio conclude il primo cittadino nel comunicato elogiando la figura del suo concittadino.