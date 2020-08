Minori. Il sindaco Andrea Reale emette ordinanza con la quale viene revocato il divieto di balneazione

Minori. Il Sindaco Andrea Reale, con Ordinanza n. 61 del 28 agosto 2020 (CLICCA QUI per leggere l’intera ordinanza), revoca il Divieto di balneazione nel tratto di mare relativo allo specchio acqueo prospiciente il Comune di Minori, disposto con la precedente Ordinanza n. 59 del 20 agosto 2020 in seguito al risultato sfavorevole delle analisi effettuate dall’ARPAC Agenzia Regionale Protezione Ambiente Campania in data 19 agosto 2020.

Le successive analisi effettuate dall’ARPAC in data 24 agosto 2020 nei previsti punti della rete di monitoraggio hanno fornito risultati positivi che hanno determinato la revoca del divieto di balneazione.