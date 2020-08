Minori, il 20 agosto si ricorda Tonino Mormile

Son o trascorsi degli anni, ma il ricordo di Tonino Mormile, ‘o ragiuniero, non si è affatto scalfito.

Animatore d’eccellenza, il suo nome è scritto a lettere indelebili sulla storia del GRAN CARNEVALE MINORESE. L’associazione creata da lui ed alcuni amici, il Cyprus Carusiello,ha preso parte alle più belle manifestazioni minoresi. La sua Banda di Capodanno si è esibita in tutta la costa: un giorno di Capodanno Tonino mise tra le mani di Scalfari, allora ministro degli Interni, un “triccaballacco” e lo invitò a suonarlo facendolo agitare. Ha partecipato a reggere le sorti dell’associazione dei commercianti minoresi fino alla sua scomparsa; scomparsa che lasciò l’intera costa incredula. E’ stato uno degli ideatori del Gusta Minori con altri amici che pur di fare qualche cosa per il borgo, certamente rimettevano di tasca propria qualche “soldino”, senza nulla chiedere in cambio (non come alcuni neo imprenditori) Ma il ricordo più bello è legato al suo fischio sibillino che annunciava ogni mattina il suo ritardato arrivo alla fermata del pullman della SITA che portava gli studenti come lui a Salerno: gli autisti della Sita lo aspettavano sempre quei pochi minuti e nessuno si ribellava. Quando si giocava a calcio sui basalti del lungomare il suo ruolo era il portiere.

Io spero con tutto il cuore che quanti lo hanno conosciuto saranno presenti alla commemorazione anche per un atto di riconoscenza per tante cose.