Minori. I pazienti dimenticano che il dott. Romano è in ferie e lo attendono fuori allo studio, lui rinuncia al riposo per poterli visitare ugualmente

Minori, costiera amalfitana. Quando l’essere medico non è più un lavoro ma una vera e propria vocazione accade di assistere a storie di vita quotidiana che parlano di generosità e dedizione alla propria professione. Storie che spesso vengono considerate come normalità e che invece profumano di eccezionalità e vanno per questo riportate.

E’ il caso del dott. Romano che si trovava a godere le sue meritate ferie. Ma molti dei suoi pazienti, non essendone a conoscenza oppure essendosene dimenticati, questa mattina si sono messi in fila fuori al suo ambulatorio di Minori. Ovviamente l’attesa ha cominciato ad essere lunga e qualcuno dei presenti, insospettito dall’assenza del medico, lo ha contattato telefonicamente.

Il dott. Romano è così venuto a conoscenza delle tante persone che lo attendavano fuori allo studio e, invece di invitarli a tornare dopo il suo rientro dalle ferie, non ci ha pensato due volte ed ha deciso di recarsi allo studio mettendo la salute dei suoi assistiti dinanzi al godimento del periodo di relax.

Al dott. Romano non possiamo che fare i nostri complimenti per la sua grande umanità e disponibilità.