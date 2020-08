Minori: i cartelloni elettorali ed il mare

Noi pensavamo che l’amministrazione comunale di Minori, che spesso si dissocia da quanto fanno le altre vicine di casa, cambiasse quella stupida, antituristica ed antiestetica abitudine di fissare i cartelloni per la pubblicità elettorale al lungomare.

Pensavamo, come sempre, male!

Però chiediamo se è mai sopportabile nascondere per oltre un mese la vista del mare e della spiaggia (non a noi residenti) ai turisti, ai visitatori prossimi e non .

Possibile che non ci sia uno spazio, anche centrale, dove si possano sistemare quegli inutili tabelloni: inutili perchè servono solo a disgustare.

Poichè sono stati appena piazzati facciamo voti (per non negare il voto) affinchè vengano rimossi e sistemati al lato parcheggio o altrove.

Sappiamo che è una richiesta che verrà letta da chi dovrebbe giudicarla seriamente con : ma chisto che vò! Niente per noi ma solo per il borgo.