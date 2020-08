Minori, costiera amalfitana. Lutto per la scomparsa di Lorenzo Cappabianca

Minori piange la scomparsa di Lorenzo Cappabianca. A darne il doloroso annuncio la moglie Chiara, i figli Asia e Giuseppe, i suoceri Osvaldo e Caterina, i cognati Lucia, Roberto e Antonio, gli adorati nipoti Mathias e Gabriel, tutti gli amici che lo hanno conosciuto ed amato in questa vita.

I funerali si svolgeranno alle ore 16.30 di domani, mercoledì 26 agosto, muovendo dalla casa dell’Estinto in Via Lama 31 per la Basilica di Santa Trofimena dove sarà officiato il rito funebre.

La redazione di Positanonews si stringe al dolore della famiglia e porge le più sentite condoglianze.