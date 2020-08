Minori. C’è il divieto di balneazione, ecco l’ordinanza. Nella cittadina della Costiera amalfitana c’era stata segnalata un’anomalia derivante dai dati Arpac ( L’ente regionale protezione ambientale della Campania che si occupa dei rilevamenti ) che dava scarsa balneabilità al litorale di questo angolo della Costa d’ Amalfi. Sull’albo pretorio non abbiamo trovato l’ordinanza, ma è stata emessa e qualcuno la ha vista affissa . Eccola

Un’estate un pò turbolenta per chi di Minori voleva andare a mare, difficile trovare posto, negata la spiaggia libera, come purtroppo in altri posti da Positano a Vietri sul mare, si salva il Cilento e l’area flegrea fra la provincia di Salerno e Napoli in Campania, anche sulla costa di Sorrento ci sono problemi con la scusa del coronavirus covid – 19, poi problemi alla balneazione , interventi dell’Ausino di Cava de’ Tirreni per lavori, poi non dimentichiamo che comuni limitrofi come Ravello e Maiori non hanno depuratore e, per non dar la colpa solo a loro, c’è anche chi fa scarichi abusivi.

Intanto il problema è che c’è divieto di balneazione e i cittadini vorrebbero saperne di più , visto che si tratta di salute pubblica, e si rivolgono a noi . Alla fine, grazie ai cittadini, abbiamo trovato l’atto.