Mika Hakkinen, ex pilota di Formula 1, costretto a fermarsi imbottigliato nel traffico della Costiera Amalfitana

Bloccato nel traffico sulla Statale 163 Amalfitana: questo è quanto è accaduto stamattina, non ad una persona normale, abituata ad andare ad una velocità media ma ad un grande pilota di Formula 1 che più che il freno di una macchina, conosce l’acceleratore! Mika Hakkinen, ex pilota finlandese, due volte campione del mondo con la McLaren Mercedes nel 1998 e nel ‘99 è rimasto in coda a bordo di una Ferrari F8 spider con targa inglese e guida a destra, a Ravello, all’altezza della spiaggetta di Castiglione. A riconoscerlo è stato Mattia Barbato di Ravello che ha chiesto ed ottenuto anche qualche foto con il campione, dimostratosi gentile e disponibile. Il bolide di Hakkinen non era l’unica super macchina presente: davanti, infatti c’erano anche una Lamborghini LP 750-4 ed e una McLaren Senna. Grande pilota ed antagonista di Schumacher, nel corso della sua carriera Hakkinen ebbe un importante incidente che lo vide entrare in coma e le cui conseguenze furono una menomazione della capacità auditiva dell’orecchio destro. Durante il Gran Premio d’Australia 1998 rientrò ai box per un rifornimento non programmato convinto d’aver ricevuto la comunicazione dal team, trovando impreparati i meccanici che non lo attendevano. Quella volta il finlandese perse la prima posizione a favore del compagno di team David Coulthard, ma Ron Dennis ordinò allo scozzese di ridare la posizione a Mika. Quando invece lasciò la Formula 1, la sua spiegazione fu la seguente: “Stavo percorrendo il tunnel di Monte Carlo, quando a un certo punto non sentii più la macchina; mi fermai ai box per vedere se c’era qualche problema ma quando mi dissero che era tutto a posto capii che era il momento di lasciare”.