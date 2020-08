RELAZIONE METEO A CURA DEL LABORATORIO DI METEOROLOGIA (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONEO

Una fascia periferica della perturbazione che ha flagellato il nord Italia ci attraverserà portando nuvolosità ed abbassamento di temperatura. Oggi nuvolosità in aumento ma temperatura max ancora intorno ai 30°, leggermente ventilato, probabilità di qualche goccia di pioggia in serata. Dal pomeriggio riduzione della temperatura che in nottata dovrebbe scendere sui 22°. Martedi nuvolosità residua ma prevalentemente soleggiato e temperatura max intorno ai 25°. Mercoledì sole con velatura del cielo e temperatura in lieve aumento. Giovedì aumento delle nubi e temperatura max sui 26°. Venti prevalentemente occidentali, mari poco mossi di pomeriggio.

