Meteo, il “Nino Bixio” di Piano: oggi calo temperature, ma ancora sole

RELAZIONE METEO A CURA DEL LABORATORIO DI METEOROLOGIA (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE)

Mentre sul Nord Atlantico si forma una seria depressione, sul Mediterraneo permane una modesta pressione che assicura ancora giornate prevalentemente soleggiate. Oggi qualche nuvola in più, in particolare in nottata quando potrebbe fare qualche goccia di pioggia, domani in miglioramento, Giovedì quasi tutto sole. Venti moderati da W-NW, mari mossi oggi e domani. Temperatura il leggero calo oggi, riaumenta da domani.

Si ringrazia il prof. Antonio Russo e il Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Nautico di Piano di Sorrento, Dott.ssa Teresa Farina.