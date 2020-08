Meteo, aggiornamento previsioni in costa d’Amalfi e Sorrento: crollo temperatura e instabilità

RELAZIONE METEO A CURA DEL LABORATORIO DI METEOROLOGIA (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE)

Repentino abbassamento della pressione e della temperatura da questa notte. Instabilità accentuata per le giornata di domani e mercoledi con nuvolosità e lievissima pioggia domani (tra primissima mattinata e primo pomeriggio), un po’ più di pioggia per mercoledi . Giovedì ricomincia ad aumentare la pressione e la temperatura ancora con presenza di nuvole.Per la giornata di domani la temperatura dovrebbe scendere di almeno 8 gradi sul valore massimo, ulteriore diminuzione per mercoledì. Venti moderati da W-NW, domani fino a 15 nodi per il pomeriggio. Mare mosso per domani pomeriggio e mercoledi.

