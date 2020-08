Meta-Vico Equense. Ragazzo con moto coinvolto in un incidente a Punta Scutolo. Aggiornamenti

Meta-Vico Equense ( Napoli ) . Ragazzo con moto coinvolto in un incidente a Punta Scutolo, traffico bloccato. Nuovo incidente questo pomeriggio di venerdì 7 agosto 2020, in cui è stato coinvolto un ragazzo sui trent’anni con la sua motocicletta, verificatosi a Punta Scutolo poco prima di Meta, sulla Strada Statale 145 che porta dalla Penisola Sorrentina a Castellammare di Stabia.

Attualmente non siamo ancora a conoscenza delle dinamiche dell’accaduto, e seguiranno aggiornamenti quanto prima. Qualunque questi dovessero essere, però, bisogna porre l’attenzione sul fatto che spesso veniamo a conoscenza di incidenti sempre nello stesso luogo: ci chiediamo quale sia il motivo e speriamo che vengano presi provvedimenti quanto prima per evitare tragedie.

Per questo motivo, si sono create lunghe code di veicoli, ed il traffico risulta completamente bloccato.

AGGIORNAMENTI

l’incidente è avvenuto verso le ore 15.30, un giovane 30enne con la sua moto di grossa cilindrata stava procedendo in direzione Sorrento quando, per dinamiche che verranno accertate dalla tribunale di Torre Annunziata , si è scontrato contro un furgoncino bianco proveniente dalla direzione opposta, ossia da Meta.

La violenza dell’impatto è stata tale che il giovane è stato sbalzato dalla moto finendo sull’asfalto, e riportando diverse ferite al corpo ed al volto, con evidente perdita di sangue. Sul posto sono subito stati chiamati la polizia stradale, per l’accertamento e la dinamica di come sia potuto accadere il sinistro, ed i medici del 118 per portare le prime cure al ferito.

Il sinistro ha avuto delle forti ripercussioni sul traffico stradale, letteralmente paralizzato su tutto il tratto della statale in entrambe le direzioni fino a quasi le 17

Il ragazzo ha subito varie ferite per tutto il corpo.