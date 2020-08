Meta / Piano di Sorrento. Tito “Stanno tutti bene i concittadini positivi al Covid” . Già al lavoro per lo screening di domani, ma c’è ottimismo

Meta / Piano di Sorrento. Dopo i casi al bar Marianiello, al quale siamo solidali e saremo i primi ad andare a prendere un caffè appena apriranno, legati alla vicenda della Sonrisa a Sant’Antonio Abate, che ha comunque la nostra solidarietà che esprimiamo alla famiglia Polese e ai lavoratori, si è in attesa per lo screening di domani , ma gira ottimismo, visto che a Sant’Antonio Abate si sono trovati pochissimi casi su migliaia di test . La situazione in Penisola sorrentina, ma anche in Campania, non è così grave, e poi c’è da dire che la letalità del virus coronavirus Covid-19 sembra essere diminuita moltissimo, intanto la buona notizia domenicale dal sindaco di Meta Peppe Tito .

Ho sentito poco fa i nostri concittadini positivi al Covid vi comunico che stanno tutti bene non presentano nessun sintomo.Vi invito sempre al rispetto delle regole anti Covid. ANCORA UNA VOLTA CE LA FAREMO . FORZA META

Non solo forza Meta, ma forza Penisola , Campania, Italia. Siamo vicini alle famiglie di lavoratori colpiti da questa vicenda, è davvero un’ottima notizia sapere che stanno bene e non solo loro, anche dalla Sonrisa giungono buone notizie.

Il virus c’è sempre ovviamente, alta la guardia, distanziamento, regole di igiene, ma igiene anche mentale, no agli allarmismi e ai terrorismi mediatici, no al dagli all’untore, no ai pessimismi e catastrofismi. Siamo sicuri che tutto andrà bene, potrebbero uscire dei casi? Se anche fosse , siamo sicuri che saranno pochissimi rispetto a uno screening a tappeto allestito dall’Asl Napoli con l’amministrazione Iaccarino.

Buona domenica a tutti e buona estate.