Meta. Peppe Tito “Basta con voci fasulle su presunte positività, affidatevi solo a fonti ufficiali”. Dopo i casi a Piano di Sorrento c’è una vera e propria psicosi in Penisola Sorrentina, per cui è intervenuto il sindaco Peppe Tito con un post su Facebook. Positanonews appena ci sono fonti ufficiali le pubblica immediatamente, non diamo voce alle fake news

“Constato con amarezza che continuano a girare voci fasulle riguardanti presunte positività presso alcune attività metesi o addirittura clamorose azioni politiche a contrasto dell’emergenza covid

Rinnovo l’invito ai cittadini ad affidarsi ESCLUSIVAMENTE alle informazioni provenienti da organi istituzionali.

Sul nostro territorio al momento sono presenti 3 casi positivi al covid19, tutti asintomatici , in buona salute e in isolamento presso le proprie abitazioni.

Continua lo screening da parte del dipartimento in relazione ai contatti avuti dai contagiati, e la situazione è gestita con calma a serenità.

Vi esorto ad essere diligenti ed accorti, di attenerVi rigorosamente alle prescrizioni necessarie per continuare a vivere liberamente in SICUREZZA.

1- LAVIAMOCI SPESSO E BENE, LE MANI 🤲💦

2- INDOSSIAMO LA MASCHERINA 😷 SUI MEZZI PUBBLICI, NEI LUOGHI DI AFFOLLAMENTO, E NEI LOCALI;

3- EVITIAMO GLI ASSEMBRAMENTI, ANCHE ALL’APERTO;

4- MANTENIAMO IL DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO

🚶‍♂️—-🚶‍♀️ Un abbraccio,

Il Vostro Sindaco. 😷 🚶‍♂️—-🚶‍♀️ 🤲💦”