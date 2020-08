Meta, mascherina obbligatoria anche all’aperto e chiusura locali a mezzanotte: in arrivo l’ordinanza

Meta, il sindaco Giuseppe Tito fa il punto della situazione sui contagiati metesi e sulle prossime ordinanze in arrivo per contrastare un covid-19 che torna a far paura, ma che senza dubbio affronteremo nel modo giusto.

“I cittadini che hanno contratto il covid-19 stanno tutti bene e non hanno sintomi – dice il sindaco. La situazione è sotto controllo”

In merito alla recente ordinanza del Ministero della Salute, a breve sarà firmata un’ordinanza anche dal sindaco Tito che con decorrenza dal 19 agosto 2020 e fino al 31 agosto ai fini del contenimento della diffusione si ribadisce l’obbligo di indossare mascherine di protezione anche all’aperto dalle ore 18 alle ore 6 obbligando negli altri orari di indossare il dispositivo in caso di assembramenti in pubbliche piazze.

Poi sulle spiagge libere: “Si ribadisce che l’uso delle mascherine è obbligatorio quando non si staziona sotto il proprio ombrellone o in acqua. E’ fatto divieto di stazionare sugli arenili dalle ore 20:00 alle ore 6:00. I gestori hanno obbligo di far rispettare quanto disposto, in caso contrario si prevede la chiusura della struttura per cinque giorni e una sanzione di euro 2500. Dalle ore 24 alle ore 6 è fatto divieto assoluto di accesso alle spiagge, alla zona portuale ed alla passeggiata via dei Naviganti Metesi.”

Per quanto riguarda bar, pasticcerie, ristoranti, l’orario di chiusura è fissato alle ore 24, con apertura alle ore 6.

Su strade, piazze pubbliche è fatto divieto assoluto di intrattenimento di qualsiasi genere. La sanzione amministrativa per le violazioni è di 2500 euro.