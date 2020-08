Meta ( Napoli ) . Incidente al bar Federica fra uno scooter e un’auto . Ragazzo in ospedale a Sorrento. Poco fa ( scriviamo alle 23 ) un incidente sul Corso Italia, area trafficatissima della Penisola sorrentina, di fronte al bar Federica , poco distante dal distributore di carburanti. Il ciclomotore veniva da Vico Equense, l’auto andava in direzione inversa verso Vico – Castellammare di Stabia. Sul posto sono intervenuti prima i carabinieri poi la polizia, tempestivo l’intervento del 118 da Sant’Agnello che ha trasportato il ragazzo all’Ospedale. Accertamenti in corso sulla dinamica, qualcuno parla di sorpasso del ciclomotore che si è poi trovato di fronte l’auto. Vi aggiorneremo sulla vicenda.

