Meta, il sindaco Tito: “Screening dopo i due contagiati, un altro positivo al covid-19”

Meta, penisola sorrentina. Ad annunciarlo è il sindaco Giuseppe Tito, si tratta di un altro cittadino positivo al covid-19, legato al nucleo familiare dei giorni scorsi.

Di seguito il post con il quale arriva l’annuncio da parte del primo cittadino metese:

Buongiorno a tutti,

Vi informo che lo screening effettuato, attraverso tamponi, sui familiari stretti dei due nostri concittadini affetti da SARS-COVID-19, ha rilevato una sola positività.

Anche in questo caso si procede con la quarantena domiciliare attiva, non necessitando di ricovero ospedaliero.

Faccio appello a TUTTI di stare in “CAMPANA”, l’avversario è quanto mai subdolo, circola senza manifestarsi.

Vi chiedo di essere diligenti ed accorti, di attenerVi rigorosamente alle prescrizioni necessarie per continuare a vivere liberamente in SICUREZZA.

1- LAVIAMOCI SPESSO E BENE, LE MANI;

2- INDOSSIAMO LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, NEI LUOGHI DI AFFOLLAMENTO, E NEI LOCALI;

3- EVITIAMO GLI ASSEMBRAMENTI, ANCHE ALL’APERTO;

4- MANTENIAMO IL DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO.

Un abbraccio,

Il Vostro Sindaco.