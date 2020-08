Meta. Il sindaco Peppe Tito annuncia un altro contagiato legato al nucleo familiare del precedente. Ancora un contagiato in Costa di Sorrento, il coronavirus Covid – 19 non è scomparso, ma è molto circoscritto in Penisola Sorrentina non si può parlare di focolai e non si può ne si deve fare la caccia all’untore. E’ sempre nella stessa famiglia, nessuno sta male a quanto pare, quindi gli auguriamo semplicemente di guarire velocemente.

Buongiorno a tutti,

mi è stato appena comunicato dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASLNA3SUD che un secondo Concittadino, oggi, è risultato positivo al virus SARS-COVID-19, riconducibile allo stesso nucleo familiare del primo caso.

Vi informo che, al momento, è in isolamento presso la propria abitazione, non presentando sintomatologia da rendersi necessario il ricovero ospedaliero.

Oggi, miei cari,è DOVEROSO da parte di tutti noi essere coscienziosi e responsabili verso se stessi e l’intera comunità.

VI ESORTO FERMAMENTE ad osservare le raccomandazioni che evitano il diffondersi dell’epidemia da SARS-COVID-19:

1- LAVARSI, SPESSO E BENE, LE MANI;

2- INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, NEI LUOGHI DI AFFOLLAMENTO E NEI LOCALI;

3- EVITARE GLI ASSEMBRAMENTI, ANCHE ALL’APERTO;

4- MANTENERE IL DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO.

Confido nella collaborazione di TUTTI, sulla scorta del senso civico che ha sempre caratterizzato la mia gente.

Un abbraccio,

Il Vostro Sindaco.