Meta. Il programma delle Celebrazioni Liturgiche per la Novena della Madonna del Lauro. Il Covid non ha fermato le Celebrazioni per la Novena della Madonna del Lauro nella Parrocchia di Santa Maria del Lauro, a Meta, in Penisola Sorrentina. Le Celebrazioni Liturgiche, infatti, sebbene in maniera diversa, si terranno nel rispetto delle norme anti Coronavirus e della legge vigente per la sicurezza di tutti.

“Disponiamo che le feste patronali, per altro già non consentite dalle attuali prescrizioni del Governo, siano sospese fino a nuove disposizioni. Rientrano in tale provvedimento anche quelle manifestazioni che prevedano, pur senza il concorso di popolo, il portare la statua del Santo per le strade. Il divieto delle feste patronali è motivato anche dalla drammatica crisi sociale seguita all’emergenza sanitaria: non sarebbe tollerabile assistere a feste utilizzando le offerte della gente mentre aumentano i poveri”, i Vescovi della Campania.

Nel rispetto delle attuali prescrizioni del Governo e delle indicazioni dei Vescovi non vivremo quest’anno la Fiaccolata. La Santa Messa per i marittimi, in accordo con l’Amministrazione Comunale e le Forze dell’Ordine del territorio, non sarà celebrata presso la spiaggia ma in Basilica per evitare assembramenti. La Parrocchia quest’anno non organizza festeggiamenti esterni per sicurezza di tutti e nel rispetto di quanti soffrono per la crisi economica generata dalla pandemia, in attesa di riprendere con gioia ancor più grande le nostre preziose tradizioni il prossimo anno.