Meta. Il sindaco Giuseppe Tito è intervenuto questa mattina con una diretta per fare il punto della situazione nella sua città. Tito inizia parlando del nuovo caso positivo al Covid-19 e tranquillizza tutti, assicurando di aver sentito personalmente la persona contagiata le cui condizioni sono buone e si trova in isolamento presso il suo domicilio, non presenta alcun sintomo allarmante ed anche i familiari stanno bene. La situazione, continua il primo cittadino, è sotto controllo e sono stati applicati tutti i protocolli nel rispetto delle normative sanitarie. Il sindaco rivolge poi un appello ai suoi concittadini invitandoli a mantenere le distanze, lavare frequente delle mani e cercare di evitare assembramenti. Ha sottolineato come il Presidente De Luca in questi giorni abbia emesso alcune ordinanze, anche abbastanza restrittive, per tutte quelle persone che sono andate in vacanza in alcune parti del mondo e quando rientrano devono per forza farsi la quarantena ed il test sierologico ed invita tutti gli italiani a vivere le vacanze sul proprio territorio.

Tito affronta poi l’argomento dell’utilizzo della mascherina ricordando come in alcuni comuni, anche limitrofi, i sindaci hanno emesso un’ordinanza in base alla quale la sera, sia per strada che nei luoghi pubblici, bisogna utilizzare sempre il dispositivo di protezione. Il sindaco metese non nasconde che stia studiando e ponderando questa misura ma vuole al momento porre fiducia nel senso di responsabilità dei cittadini in modo da evitare l’emissione di un’ordinanza restrittriva.

Il sindaco Giuseppe Tito passa poi a descrivere il progetto Meta Green che ha visto l’installazione sul territorio comunale di due colonnine di ricariche le auto e le bici elettriche, oltre a dieci bici elettriche per un percorso di bike sharing. Ed illustra le modalità per utilizzare il servizio che vi invitiamo ad ascoltare direttamente dalla sua voce guardando il video.