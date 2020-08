Meta, bonus fitti: ecco i primi 100 dalla Regione

Sono 94 al momento i bonus fitti liquidati dal Comune di Meta. Si tratta di un aiuto concreto per le famiglie in difficoltà che oggi più di prima, a causa dell’emergenza economica legata alla pandemia dovuta al Covid 19, sono in affanno per far quadrare i conti. Tutto ovviamente è possibile grazie all’arrivo dei fondi messi a disposizione dalla Regione Campania. Ecco cosa scrive il quotidiano di Metropolis.

Già un mese fa, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Tito – dopo aver seguito tutte le procedure del caso – ha confermato l’erogazione dei benefit a favore di altre famiglie. I bonus arrivano fino a 600 euro. Ovviamente, non è affatto escluso che nel corso delle prossime settimane, ci possa essere un’ulteriore tornata di aiuti. Senza dimenticare che, come già capitato prima che scoppiasse la pandemia, gli enti locali hanno la possibilità di integrare le risorse regionali con fondi provenienti Come precisato anche dalla Regione Campania, le amministrazioni hanno divulgato l’avviso pubblico il mese scorso dedicato a tutti coloro che intendevano ottenere un aiuto per il pagamento del canone dei fitti. Si tratta di una vera e propria emergenza sociale acuita dal lockdown. Non va evidentemente dimenticato il fatto che, come dal bilancio comunale.

Come precisato anche dalla Regione Campania, le amministrazioni hanno divulgato l’avviso pubblico il mese scorso dedicato a tutti coloro che intendevano ottenere un aiuto per il pagamento del canone dei fitti. Si tratta di una vera e propria emergenza sociale acuita dal lockdown. Non va evidentemente dimenticato il fatto che, come di salire vertiginosamente danni anche a coloro che non avendo una casa di proprietà sono praticamente obbligati a dover cercare un appartamento in fitto. E i costi non sono così agevoli da sostenere. La liquidazione sta procedendo proprio in questi giorni. Dal suo canto, il Comune – alla luce delle difficoltà legata alla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno e alla riduzione sensibile di tutti gli incassi anche ad esempio dei parcheggi e del suolo pubblico – sta lavorando per tentare di individuare ulteriori fonti di aiuto per i nuclei familiari alle prese con grossi problemi economici per i fitti.