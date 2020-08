Meta attenta all’ambiente. Installate due centraline per ricaricare auto e bici elettriche. A breve un servizio di bike sharing elettrico

Meta. La città della penisola sorrentina si dimostra attenta all’ambiente ed alla sua salvaguardia. In questa linea sono state installate due centraline che permettono la ricarica di auto e bici elettriche. I mezzi di trasporto elettrici si stano diffondendo sempre di più e rappresentano uno dei modi migliori per proteggere le nostre città dall’inquinamento essendo a basso impatto ambientale. Sono sempre di più le persone che decidono di sostituire la propria auto con una elettrica oppure di utilizzare bici elettriche ma in penisola sorrentina il problema fondamentale resta quello della mancanza di colonnine dove poter ricaricare i mezzi. Ed ora Meta apre la strada e diventa la prima città della penisola sorrentina ad essere dotato di centraline di ricarica per mezzi elettrici e siamo certi che sarà di esempio per gli altri comuni, Le due centraline metesi si trovano una all’ingresso della città, ovvero in piazza Santa Maria del Lauro accanto al distributore di benzina, e l’altra di fronte alla stazione della Circumvesuviana. Due punti strategici e facilmente raggiungibili

Il Comune di Meta, inoltre, si sta attrezzando per il servizio di bike sharing elettrico la cui base sarà sempre nei pressi della stazione della Circumvesuviana e dovrebbe mettere a disposizione dieci biciclette.