Mercoledi 19 agosto 2020. Stasera che facciamo?

FONDAZIONE SORRENTO SUMMERTIME 2020 MERCOLEDI’ 19 AGOSTO: DANIELA IOIA in Mamma, Mà! di Massimo Andrei – regia di Gennaro Silvestro, ingresso € 10 Inaugurazione del festival “Le conversazioni” Località: Anacapri (Na) – Villa San Michele

Parco Colonia Montana, ore 21.00

Festival Agerola sui sentieri degli dei

PREMIO “ROBERTO BRACCO”

NATA PER UNIRE (LA RADIO) – UNPLUGGED

EUGENIO FINARDI E EZIO GUAITALMACCHI

Il primo mezzo di comunicazione di massa che ha unito il nostro paese

ingresso su prenotazione su www.proagerola.it

Minori

Piazzetta Maggiore Garofalo, ore 21.30

Incontri d’Autore

TERRAZZE AL SOLE. IL PAESAGGIO E LA VITA ITALIANA NELLA PITTURA DEI VIAGGIATORI DEL XX SECOLO

(Liguori) di e con Massimo Bignardi

Ravello

Piazza Duomo, ore 21.30

Ravello Festival

DANIELE SCANNAPIECO QUARTET

Ingresso libero

Vietri sul Mare

h 21.00, Marina di Vietri

Made in Vietri

I VIA TOLEDO IN CONCERTO