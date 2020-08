20:00 – Celebrazione Eucaristica nel giorno del ricordo dell’incoronazione della Venerata immagine della Vergine della Lobra. presieduta dall’Arcivescovo Monsignor Francesco Alfano –

-Concerto di Francesca Maresca in Piazza Cota

– VILLA FIORENTINO SUMMERTIME 2020 MERCOLEDI’ 12 AGOSTO THE EVERGREEN BAND ingresso libero

-Agerola

Osservatorio Astronomico Salvatore Di Giacomo, h 20.00 Festival Agerola sui sentieri degli dei

LA NOTTE DEI DESIDERI a cura dell’Associazione AstroCampania ingresso su prenotazione su www.proagerola.it

– Minori Largo solaio de’ Pastai, ore 21.30 Q.B. – storie d’amore e di sapore dalla Costa d’Amalfi

video-presentazione del libro di Gabriele Cavaliere, edizione Officine Zephiro Editore

conduce Alfonso Bottone

Vietri sul Mare

h 21.00, Marina di Vietri

Made in Vietri

NEXT LEVEL SHOW IN CONCERTO