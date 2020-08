Massalubrense, Natura In Concerto ed. 2020

Natura in Concerto è una rassegna che ogni anno porta la musica dal vivo in alcuni degli angoli più suggestivi e caratteristici di Massa Lubrense, sarà possibile raggiungere le location degli spettacoli attraverso interessanti passeggiate guidate, in collaborazione con A.G.A.T. Associazione Guide ed Accompagnatori Turistici di Massa Lubrense.

PROGRAMMA:

– 10 Agosto, ore 21

Villa Cerulli – S.Agata sui due Golfi

” STORIE DI STELLE E DI SIRENE”

Francesca Maresca

INGRESSO LIBERO FINO AD ESAURIMENTO POSTI

Passeggiata abbinata:

“Massa e le sue acque sorgive”*

*la prenotazione per la passeggiata è obbligatoria (366 2436717)

– 11 Agosto, ore 19.30

piazzale del Monastero del Deserto,

S.Agata sui due Golfi

“TRA LE NOTE DEL CINEMA”

Surrentum Ensamble

INGRESSO LIBERO FINO AD ESAURIMENTO POSTI

Passeggiata abbinata:

“Sull’eremo tra antichità e spiritualità”*

*la prenotazione per la passeggiata è obbligatoria (366 2436717)

– 13 Agosto, ore 20,00

Marina della Lobra, Massa Lubrense

“SONO SOLO CANZONETTE”

Michele Colonna e Isabella Leone

Passeggiata abbinata:

“La Lobra culla della città di Massa Lubrense”*

*la prenotazione per la passeggiata è obbligatoria (366 2436717)

– 16 Agosto, ore 18,00

Punta Campanella, Massa Lubrense

“BLOWIN’ IN THE WIND”

Bruno, Di Nocera, Carnevale, Pappalardo

Passeggiata abbinata:

“Il canto delle Sirene”*

*la prenotazione per la passeggiata è obbligatoria (366 2436717)

– 18 Agosto, ore 18,30

Marina della Lobra, Massa Lubrense

“SUNSET VIBES”

Soul Vibes

Passeggiata abbinata:

“L’eco del passato”*

*la prenotazione per la passeggiata è obbligatoria (366 2436717)

PER LA PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI E’ OBBLIGATORIO MANTENERE IL DISTANZIAMENTO SOCIALE, E’ GRADITO L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA ANCHE ALL’APERTO.

COMUNE DI MASSA LUBRENSE

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

ASSOCIAZIONE ARTETECA