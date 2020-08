Massa Lubrense. Vandali all’opera, il sindaco: “Qualcuno che gioca allo sfascio per metterci in cattiva luce”. Riportiamo di seguito quanto ha scritto il sindaco di Massa Lubrense, in Penisola Sorrentina, sul suo profilo Facebook:

Ho appena avuto un colloquio con Sonia Bernardo, assessore all’ecologia che mi ha segnalato alcuni fatti gravi ed incresciosi. A Nerano abbiamo da poco ricollocato alcuni contenitori dei rifiuti e dopo poche ore gli stessi sono stati ritrovati sotto al ponte di accesso all’abitato, creando non poco disagio tra gli abitanti della zona ed i turisti di passaggio. A Sant’Agata, in pieno centro vengono effettuati “strani” conferimenti di rifiuti fuori orario lasciando interdetti i passanti. Sulla strada di Marina Lobra, di notte, alcune buste vengono aperte sistematicamente lungo la strada. Sono episodi non casuali. C’è qualcuno che gioca allo sfascio per mettere in cattiva luce l’Amministrazione Comunale. Chi crede di utilizzare questo metodi per intercettare consenso ed intimorirci si sbaglia di grosso. La Polizia Municipale sta già facendo accertamenti sui fatti. Al termine di tali verifiche, inoltreremo un esposto alla Procura della Repubblica ed interesseremo tutte le forze dell’ordine del territorio. Non possiamo accettare questo modo di fare. Sono metodi che non appartengono alla nostra cultura ed al grande senso di civiltà che ha sempre avuto Massa Lubrense.