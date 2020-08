Massa Lubrense. Stefano De Martino a “La Conca del Sogno”.

La Penisola Sorrentina, insieme alla Costiera Amalfitana ed all’isola di Capri, nonostante il periodo di crisi scaturito dal Coronavirus, continua ad attirare migliaia di turisti e vacanzieri. Infatti, da Massa Lubrense a Sorrento, la Penisola continua ad essere la prima scelta di vip e di persone comuni, il luogo preferito da molti per trascorrere ore e giorni di relax, soprattutto in questo mese di agosto.

L’ultimo di una lunga lista di vip avvistati dalle nostre parti in questo periodo successivo al lock down, è Stefano De Martino. ex ballerino di Amici. Già dalle sue storie su Istagram, Stefano aveva fatto capire di essere in Penisola Sorrentina, cosa successivamente confermata. Infatti, Stefano De Martino è stato accompagnato a La Conca del Sogno, famoso lido ristorante di Nerano, frazione di Massa Lubrense, in compagnia di alcuni amici.