Massa Lubrense. Spiagge libere, le modifiche al regolamento: resta l’obbligo di prenotazione. Confermato l’obbligo di prenotazione per i residenti, attraverso il portale del parco marino. I turisti, non residenti, oltre a poter accedere a tutti gli stabilimenti titolari di concessione, contattandoli direttamente, possono accedere alle spiagge libere (sempre tramite prenotazione) di Ieranto, Crapolla, pontile Cantone e spiaggia libera gestita da bagni da Mimì.

“A seguito di continui monitoraggi e sopralluoghi, si è valutata l’opportunità di aumentare il numero delle postazioni, laddove possibile, e ciò anche in considerazione che diversi cittadini, purtroppo, in alcuni casi prenotano, ma poi non accedono alla spiaggia per impedimenti improvvisi e comunque non tempestivamente comunicati al parco marino – dichiara il vicesindaco Giovanna Staiano -. L’intento è di ridurre al massimo il disagio dei cittadini nel vedersi limitata la libertà di accedere ad un bene comune, e per molti essenziale per motivi di salute, quale è il mare. A tal proposito si ribadisce che ogni sforzo è stato compiuto per tutelare le fasce più deboli confermando la opportunità per i diversamente abili di prenotare telefonicamente quattro ingressi settimanali e per gli anziani di accedere le ore mattutine a tutte le spiagge libere senza alcuna prenotazione.

L’amministrazione comunale di Massa Lubrense tutta è costantemente l lavoro, unitamente allo staff del parco marino per raccogliere ogni sollecitazione, ogni richiesta di chiarimento, assicurando la massima trasparenza e imparzialità alla procedura di prenotazione e pertanto pari opportunità ad ogni cittadino”.

L’elenco di arenili e postazioni a disposizione. Chiaia 18 postazioni; San Montano 50 postazioni; Perla 18 postazioni; Lido Amare 8 postazioni; Spiaggia dei Tedeschi 10 postazioni; Mitigliano 10 postazioni; Puolo 26 postazioni; Fico Puolo 12 postazioni; Recommone 8 postazioni; spiaggia libera lato Cantuccio 15 postazioni; Crapolla 10 postazioni; Ieranto 30 postazioni; pontile Cantone 16 postazioni; Bagni da Mimì 10 postazioni.