Massa Lubrense si prepara al voto. Ecco i vari candidati sindaci sui rispettivi social: capiamo cosa succede.

Anche Massa Lubrense si prepara per le elezioni comunali, con il sindaco uscente Lorenzo Balducelli, ed i candidati Pietro Di Prisco e Lello Staiano, tra i quali è saltato l’accordo. Le due liste, infatti, si erano parlate per diverse settimane, lo scorso inverno, per cercare di arrivare ad un patto che potesse permettere loro di unire le forze.

1) “Insieme per Massa Lubrense è un progetto che parte da lontano, un progetto al quale fu dato un valore importante alla parola “Insieme”. L’obiettivo era quello di mettere da parte antiche dinamiche e svoltare per il bene della collettività Lubrense. Io fui un fautore di quel percorso, forse ingenuo, ma individuavo nell’obiettivo la questione primaria. Continuerò, comunque, a far indicare la mia rotta dalla luce di quel faro che brilla all’interno del nostro logo.

La mia scelta su Lello Staiano non è di oggi ma parte da quel lontano periodo perché Lello ha continuato a percorrere quel solco nel corso degli anni sino ad oggi e questo gli va riconosciuto.

Questo percorso abbiamo cercato di farlo anche oggi ma purtroppo dopo più tentativi la possibilità è franata e ci accingiamo a partecipare alla prossima tornata elettorale con tre soggetti diversi.

Inoltre, ci tengo a sottolineare che Lello Staiano aveva deciso con grande responsabilità di fare un passo indietro anzi di lato individuando più di un soggetto per l’alternativa. Un passo di lato perché comunque sarebbe rimasto “Insieme” al gruppo per portare il suo contributo alla squadra vista la sua professionalità amministrativa necessaria in un momento così drammatico che sta vivendo l’intera collettività.

La prossima Amministrazione dovrà gestire un bilancio estremamente complicato perché i danni prodotti dal Coronavirus sono e saranno di un impatto sociale complicatissimo e quindi sarà fondamentale gestire e reperire risorse per le imprese ed i cittadini.

Alla fine, sarà il Popolo sovrano a decidere chi amministrerà Massa Lubrense per i prossimi anni come è giusto che sia, il mio auspicio è quello di vedere e partecipare ad una campagna elettorale dove prevalga il confronto etico e la discussione civile sui contenuti per il meglio del nostro straordinario territorio: Massa Lubrense”, ha detto Gian Carlo Russo, Presidente del Direttivo “Insieme Per Massa Lubrense”. Qui la loro pagina Facebook.



2) “Domenico Tizzano, 47 anni, ingegnere, è uno dei nuovi candidati della lista Patto con la Città guidata dal sindaco uscente Lorenzo Balducelli. Il professionista massese, è un ingegnere civile con un master di specializzazione di II livello in Ingegneria Forense all’università Federico II di Napoli, lavora alla GORI SpA e svolge la libera professione. Queste le prime battute del nuovo candidato al Consiglio Comunale di Massa Lubrense: “Ho da sempre avuto una passione per la politica e mi sono avvicinato ad essa in modo silenzioso, non schierato , ascoltando la gente comune e poco rappresentata, cercando di affrontare e risolvere le problematiche in modo diretto, senza bisogno di ricercare la visibilità. Voglio intraprendere questa esperienza per mettermi alla prova, per contribuire con un gruppo omogeneo e determinato alla crescita del mio paese, per dimostrare che la strada giusta non è quella della critica distruttiva ma del fare determinato. Voglio dimostrare alle mie 4 figlie che la determinazione, la perseveranza , la professionalità le buone intenzioni, intrise di tanta passione aiutano a raggiungere gli obiettivi. Le mie parole chiave: Umiltà ; Lealtà; Partecipazione; Determinazione; Inclusione e Sostenibilità”.