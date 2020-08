Massa Lubrense si prepara ai festeggiamenti religiosi per la solennità dell’Assunta nella Chiesa dell’Annunziata

Massa Lubrense. Mancano pochi giorni alla festività religiosa dell’Assunzione della Beata Vergine Maria e la Chiesa dell’Annunziata si prepara alle celebrazioni in suo onore. Ecco le parole di Padre Ambrogio: “Buonasera a tutti i nostri cari amici di Dio e figli della Carità di San Francesco da Paola. Ricordate che stiamo avvicinando il 15 agosto, giorno glorioso dell’accoglienza della Madonna Maria, Madre di Dio in cielo con tutto il suo corpo e anima. Per tutti i figli di Dio questo giorno memoriale di gloria in onore della Beata Vergine Maria è da celebrare con grande fervore e gioia piena, come espressione del nostro affetto figliale verso la Mamma di Gesù e dunque la nostra Mamma Celeste.

Quest’anno nella Chiesa dell’Annunziata a Massa Lubrense la celebrazione dell’Assunta di Maria avrà un carattere tutto particolare alla Vigilia della festa, cioè alla sera di venerdì 14 agosto 2020. A questa serata della Vigilia dell’Assunzione di Maria in cielo, tutti gli amici di Dio e figli della Carità di San Francesco da Paola vogliamo ritrovarci insieme per onorare Maria e chiedere la sua protezione e il suo aiuto per tutte le nostre famiglie in difficoltà. Secondo l’orario e il programma di questa Vigilia, avremo:

Ore 19.00: accoglienza e sistemazione per coloro che hanno prenotato un posto in Convento per passare la notte.

Ore 20.00: inizio della preghiera di Rosario in processione nel chiostro del Convento con le candele benedette e accese.

Ore 21.00: Messa prefestiva dell’Assunzione di Maria in cielo.

Ore 22.00: Adorazione eucaristica in onore di Maria assunta in cielo.

Ore 23. 30: la mastica dell’Assunta e la condivisione nella gioia con tutti i partecipanti.

Al nome di tutti i figli della Carità di San Francesco da Paola, vi auguro già in anticipo buona festa dell’Assunzione di Maria in cielo. Il vostro fratello e amico di ogni giorno, Padre Ambrogio”.