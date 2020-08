MASSA LUBRENSE. SAN LIBERATORE

Ieri San Rocco oggi san Liberatore, due santi espressamente legati alla pesta , che ci appaiono quanto mai attuali , per le vicende sanitarie legate al covid-19. San Rocco a Sant’Agnello, a Maiano precisamente, celebrato nella Chiesa di San Giuseppe e San Liberatore a Massa Lubrense nella omonimo borgo in alto sulla Lobra.

video di repertorio dall’archivio Positanonews Tv

DA LELLO ACONE BLOG

Oggi si festeggia San Liberatore, il Santo al Quale siamo molto devoti da generazioni e che in più di un’occasione ha protetto la nostra Massa. E voglio farVi leggere la bella mail inviatami da Don Saverio Casa che ringrazio per l’attenzione:

Sebbene con delle evidentissime differenze mostrate dalla storia stessa, non ci siamo ritrovati a restaurare nessuna chiesa così come fu fatto nel 1656 in occasione di un morbo contagioso, né si è ripetuto nessun voto sciolto dal popolo liberato dal morbo colera nel 1854 – data in cui la chiesa che oggi ammiriamo ebbe una forma più ampia della precedente – eppure quanti credenti di questa terra Lubrense, e non solo, hanno potuto sperimentare la sua potente intercessione.