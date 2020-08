Massa Lubrense, relax per Dries Mertens e Rocco Hunt alla Conca del Sogno

Momenti di relax in Penisola Sorrentina per l’attaccante del Napoli, Dries Mertens e il rapper Rocco Hunt. Entrambi si sono trovati alla Conca del Sogno, il noto ristorante nei pressi della Spiaggia Recommone, a Massa Lubrense. “Ciro” Mertens, in compagnia della bella fidanzata, Kat Kerkhofs, dopo esser stati in Costiera Amalfitana, si sono concessi una pausa anche nella Terra delle Sirene, prima della partenza del calciatore azzurro, che dovrà affrontare il Barcellona in Champions League.



Anche l’artista salernitano si trovava nella Divina, passando anche per Positano. Autore del nuovo singolo “A un passo dalla luna” con Ana Mena, Rocco si è goduto il successo riscontrato dal singolo, a pochi giorni dalla pubblicazione: numero 1 nelle tendenze di YouTube, nonostante si attende il videoclip, che verrà lanciato a breve. La canzone ha registrato 1,5 milioni di click in pochi giorni e sulla vacanza tra le due Costiere ha detto Rocco Hunt: “Non stupitevi poi se facciamo una bomba alla settimana!”