Massa Lubrense – Pietro Di Prisco: “Lista civetta? Io qui vedo solo dei grandi gufi”

Il leader di Azione in Comune scherza su alcune voci apparse sui social “Siamo e saremo l’unica opposizione. Diffidate dalle imitazioni”

Massa Lubrense – ”Azione in Comune una lista civetta che tirerebbe la volata a uno dei nostri avversarsi politici? A pensarci bene, a Massa Lubrense è da un po’ che non vedo una civetta. Dalle nostre parti, invece, si trovano un sacco di gufi, soprattutto in campagna elettorale…”

Scherza così Pietro Di Prisco, candidato sindaco a Massa Lubrense, su alcune voci apparse sui social circa un ruolo occulto di Azione in Comune nel favorire una lista di avversari piuttosto che un’altra.

”Scherzi a parte, siamo e restiamo l’unica alternativa politica a quest’amministrazione. Già durante questi ultimi 5 anni siamo stati i soli a trovare la forza di prendere le distanze dall’attuale maggioranza, mentre l’opposizione restava a guardare in silenzio. Adesso, grazie a una squadra di validi professionisti e forze fresche, siamo pronti a far ripartire Massa Lubrense dopo un periodo di standby. Per il resto i gossip e il chiacchiericcio 2.0 non ci interessa: noi alle parole preferiamo i fatti”.